Первый из них нацелен на обеспечение государственного суверенитета Украины над находящимися под контролем пророссийских сепаратистов регионами на востоке страны и де-факто описывает состояние войны с Россией.
В законопроекте, зарегистрированном в Раде под номером 7163, Россия представляется как "оккупант" и "государство-агрессор". Кроме того, в документе называются "временно оккупированными" территории Донецкой и Луганской областей, находящиеся "под контролем вооруженных сил РФ и оккупационной администрации".
С Киева снимается ответственность за действия сепаратистских администраций
Целью политики Киева по обеспечению государственного суверенитета объявляется освобождение временно оккупированных территорий Донбасса и возобновление на них конституционного строя. Одновременно законопроект снимает с Украины ответственность за действия сепаратистских администраций на временно оккупированных территориях.
Деятельность пророссийских органов власти на этих территориях является нелегитимной и "противоречит нормам международного гуманитарного права". Кроме того, "любой изданный в связи с такой деятельностью акт является недействительным и не создает правовых последствий", говорится далее в документе.
Одновременно в законопроекте объявляется "приоритетным" для создания условий урегулирования конфликта в Донбассе выполнение положений Минского протокола от 5 сентября 2014 года, Минского меморандума от 19 сентября 2014 года и "Комплекса мер" от 12 февраля 2015 года. "Сдерживание и отпор российской агрессии" в Донбассе объявляется одной из задач Объединенного оперативного штаба.
Особый статус местного самоуправления
Во втором законопроекте, зарегистрированном под номером 7164, Порошенко предлагает продлить на год действие закона об особом статусе местного самоуправления на оккупированных территориях Донбасса, вступившего в силу 18 октября 2014 года сроком на три года.
Это решение необходимо для создания условий, требующихся для продолжения процесса мирного урегулирования и развертывания в отдельных районах миротворческой операции ООН, говорится в документе.
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