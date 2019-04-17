Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае победы на президентских выборах Владимира Зеленского, могут быть реализованы планы узурпации власти. Об этом он сказал во время дискуссии с представителями общественных организаций в среду в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".
Petro Porošenka
© Sputnik / Scanpix

"Если в планах другого кандидата, оппонента будет возвращение к Конституции 1996 года, как делал уже один из их предшественников, я думаю, что это будет узурпация власти, и эти планы также существуют", - сказал Порошенко.

Он отметил, что избиратели должны понимать свою ответственность за президентские выборы 21 апреля.

30 сентября 2010 года Конституционный Суд в закрытом режиме отменил политическую реформу от 2004 года. Тем самым суд под председательством Анатолия Головина вернул в действие Конституцию 1996 года.

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В итоге Виктор Янукович получил более широкие полномочия, чем имел Виктор Ющенко, – такие, какие были еще у Леонида Кучмы. А полномочия Верховной Рады сузились.

22 февраля 2014 года, сразу после бегства Виктора Януковича, Верховная Рада своим постановлением вернула в Конституцию изменения от 2004 года. Кроме того, 2 июня 2016 года парламент забрал у президента право создавать суды.

Украинская правда
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