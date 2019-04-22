После обещания поздравить своего оппонента Владимира Зеленского с победой, глава государства сказал: "... нам надо защищать Украину. И нам нужны совместные усилия".

"Уже в следующем месяце я покину пост главы государства. Так решило большинство украинцев – и я принимаю это решение. Я уйду из офиса, но я не ухожу из политики. Я остаюсь в политике. Буду бороться за Украину", – заявил Порошенко.

"Потому что наша команда должна защитить те достижения, которые мы вместе с вами завоевали в чрезвычайно сложных условиях. Защитить европейской и евроатлантической стратегии – те принципы, те цели, те рубежи, на которые мы вышли за эти 5 лет и которые теперь под угрозой", – пояснил он.

5-й президент Украины пообещал: "Наша команда будет защищать курс на членство в Евросоюзе и НАТО. Только в этой организации мы можем гарантировать безопасность Украины, можем получить надежную защиту от России как от страны-агрессора".

"Наша команда будет защищать безвиз, так как некоторые члены Конституционного Суда очень быстро переориентировались на новую власть и сейчас планируют признать неконституционным электронное декларирование – а именно это было условием безвиза. Мы будем защищать безвиз, ибо это то право, которое завоевал мой народ", – заявил Порошенко.

Он продолжил: "Наша команда будет защищать украинское войско, украинскую армию от атак изнутри страны и от попыток приуменьшить историческое значение ее подвига. Потому что некоторые не понимают, какое расстояние мы прошли за эти 5 лет в обеспечении обороны государства".

"Наша команда будет защищать украинский язык. И дело не только в том, что мы уже сделали: квоты, песни, фильмы, радио, книги. А если на следующей неделе Верховная Рада примет закон о языке, я буду счастлив и горд, что я как президент страны смогу его подписать – и точно его подпишу", – заявил Порошенко.

"Наша команда будет защищать Православную церковь Украины от реванша. И мы не допустим этого реванша. Потому что когда мы сняли российское ярмо с Православной церкви Украины – это еще один прочный фундамент нашего государственного строительства, нашей духовности. И, кстати, мы все еще ожидаем извинений за "термос", - добавил он.

Порошенко пообещал защищать стабильность финансово-банковской системы после возвращения "Приватбанка" Игорю Коломойскому и соответствующего экономического кризиса.

Он также пообещал сохранить международную коалицию в поддержку Украины и бороться за продолжение санкций против России, потому что это, по его мнению, единственный механизм для деоккупации Донбасса и освобождения Крыма.

"Наша команда будет противодействовать планам Кремля сформировать лояльное к себе большинство во время парламентских выборов – и это еще одна причина, почему я должен остаться в политике и защищать государство!", – подчеркнул Порошенко.

"А еще наша команда будет защищать децентрализацию, инклюзивное образование, новую украинскую школу, реформу сельской медицины, электронные закупки, конкурсы на государственную службу, энергетическую независимость нашего государства, энергоэффективность", – заявил он.

"Наша команда будет защищать все, что мы сделали за 5 лет – и я горжусь тем, что сделала наша команда, потому что наша команда – это вся Украина, и вашими усилиями это удалось. Если бы у меня не было вашей поддержки – ничего бы не получилось", – добавил Порошенко.

Он пообещал: "Новый президент будет иметь сильную оппозицию, очень сильную. Но наша страна от этого только выиграет".

В то же время, Порошенко готов помочь Зеленскому и даже передать "сеть международной поддержки".

Он также подчеркнул: "Выборы прошли честно... Мы сохранили демократию, право украинцев выбирать себе власть... Мы остаемся единственной демократической страной на постсоветском пространстве... Я защитил право украинцев менять власть".

"Среди лживых слухов и грязных сплетен, которые распространили мои оппоненты, о том, что я собирался отменить выборы, что мы пытаемся препятствовать им – я даже не жду извинений. Господь им судья. Я хочу поблагодарить украинцев за решение задач исторического масштаба", – заявил действующий президент.