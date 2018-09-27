Соответствующее видео опубликовано в YouTube. Стоит отметить, что глава государства разговаривал с представителем СМИ РФ на русском языке.

"Никаких интервью российскому телевидению, потому что вы - fake news и распространяете дезинформацию", – сказал Порошенко, а также пожелал журналисту удачи.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Петр Порошенко якобы по ошибке зашел в комнату встреч российской делегации. При этом глава МИД РФ сам стал объектом шуток в сети из-за своего комментария по этому поводу. "Наверное, с туалетом перепутал", — попытался пошутить Лавров.