Соответствующее видео опубликовано в YouTube. Стоит отметить, что глава государства разговаривал с представителем СМИ РФ на русском языке.
"Никаких интервью российскому телевидению, потому что вы - fake news и распространяете дезинформацию", – сказал Порошенко, а также пожелал журналисту удачи.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Петр Порошенко якобы по ошибке зашел в комнату встреч российской делегации. При этом глава МИД РФ сам стал объектом шуток в сети из-за своего комментария по этому поводу. "Наверное, с туалетом перепутал", — попытался пошутить Лавров.
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