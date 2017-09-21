По его словам, РФ, пожалуй, является единственной страной в мире, которая имеет конфликты - горячие, замороженные или потенциальные - почти со всеми странами-соседями.

"Кремль постоянно использует тактики, которые усугубляют страдания людей", - сказал Порошенко. Каждый, кто противоречит Москве, рискует своей свободой или даже жизнью, добавил он.

Порошенко призвал Совет Безопасности направить на восток Украины миротворческую миссию ООН. Такая миссия "должна способствовать восстановлению суверенитета Украины, а не замораживанию конфликта, подчеркнул президент.

"Развертывание миротворческой операции позволит восстановить справедливость, а не просто зацементировать оккупацию. Считаю, что справедливостью будет восстановление суверенитета Украины над своей территорией", - сказал Порошенко.

Порошенко против предложения Путина

Президент России Владимир Путин две недели назад объявил о намерении подготовить резолюцию СБ ООН о миротворческой миссии на Востоке Украины. По мнению Путина, "голубые каски" ООН следует разместить вдоль линии соприкосновения украинской армии и пророссийских боевиков в Донбассе.

Порошенко отвергает это идею и требует размещения миротворцев на всей территории, находящейся под контролем боевиков вплоть до границы с Россией.

По словам президента Украины, "трехлетняя война с Россией - это 10 тысяч убитых, 7 процентов оккупированной украинской территории, 20 процентов украинской экономики - захваченной, уничтоженной или просто украденной".