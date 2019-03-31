Украинский лидер Петр Порошенко вскоре после начала голосования на выборах президента страны в воскресенье, 31 марта, разместил пост в Facebook, в котором напомнил, что вскоре прекращается действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной.

"С 1 апреля, после завершения всех формальных процедур, прекращается действие так называемого базового договора с Москвой, которая так и не смогла отбросить свои имперские амбиции", - написал он.

Украинский лидер напомнил, что 6 декабря 2018 года Верховная рада Украины одобрила законопроект о прекращении действия соответствующего соглашения. Порошенко подписал его четыре дня спустя.

"Рвать путы Москвы"

"Шаг за шагом мы будем продолжать идти своим путем - возвращаясь домой, в Европу, и рвать путы Москвы", - подчеркнул глава государства.

При этом он перечислил условия, на которых возможен равноправный двусторонний договор с Россией. Речь идет, в первую очередь, о "прекращении Москвой агрессии", "надежных гарантиях ее неповторения" и "восстановление уважения к принципам международного права", отметил президент. Кроме того, российская сторона должна продемонстрировать уважение "к суверенитету, территориальной целостности и нерушимости границ Украины", добавил он.

Отказ от соглашения

Закон о разрыве договора о дружбе с Россией был принят Верховной радой Украины 6 декабря 2018 года, его поддержали 277 депутатов, еще 20 были против. Днем ранее комитет украинского парламента по международным делам единогласно одобрил законопроект, внесенный в Раду Петром Порошенко, который определил его как неотложный для принятия.

В конце августа 2018 года украинский президент заявил, что соглашение о сотрудничестве с РФ "по вине Москвы уже давно стало анахронизмом". После этого он подписал указ о прекращении договора в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и предложением министерства иностранных дел Украины.

Договор от 1997 года

РФ и Украина подписали договор о дружбе в мае 1997 года, в силу он вступил 1 апреля 1999 года. По условиям документа, он автоматически продлевается каждые 10 лет, если не менее чем за полгода до истечения срока его действия стороны не заявляли о своем выходе из соглашения.

После аннексии Россией украинского полуострова Крым и начала вооруженного конфликта в Донбассе, где РФ активно поддерживает сепаратистов, в Украине постоянно звучали призывы разорвать договор о дружбе с Москвой. Недавний захват российским спецназом украинских кораблей и их экипажей в Черном море на подходе к Керченскому проливу еще больше обострил отношения между Украиной и Россией.