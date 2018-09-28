Порошенко: Украина является де-факто восточным флангом НАТО

"Украина является де-факто восточным флангом НАТО, а этот жест поддержки усилил оборонное сотрудничество между нашими странами", - подчеркнул Порошенко.

В то же время помощник главы Минобороны США Роберт Карем отметил, что позиция Вашингтона неизменна по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

"РФ оккупировала Крым, продолжает конфликт на Донбассе и пытается изменить границы, используя силу. Российская агрессия не является только угрозой для Украины. Это является угрозой для всего региона, Европы, США и стабильности всего мирового порядка", - заявил он.

Роберт Карем добавил, что РФ проводит военную операцию в стране-партнере НАТО, продолжает распространять пропаганду и дезинформацию, подрывая правительства по всему миру и угрожая миру и стабильности во всем мире.

"Мы не можем воспринимать манипуляции России на Востоке Украины", - сказал он.

Как сообщалось, США передали Украине 2 патрульные катера типа "Айленд".

Речь идет о 30-метровых катерах - Drummond и Cushing.

Оба катера построены 40 лет назад, способные выходить в море при мощных штормах, и выполнять возложенные на них задачи в сложных условиях, вести огонь.

Передача двух вооруженных катеров Береговой охраны возникла в связи с ростом напряжения между Украиной и РФ в Азовском море в течение последних недель. И Киев, и США обвиняют Москву во вмешательстве в украинское судоходство в регионе.

Ранее в расследовании программы "Схемы" отмечалось, что США готовы передать украинским ВМС 30-метровые катера класса "Island", которые были на службе Береговой охраны США, а сейчас стоят в порту Балтимора.

Однако, по информации расследователей из своих источников в Пентагоне и Сенате США, Украина от такого подарка "отпирается" якобы из меркантильных мотивов руководства государства.

В частности, одним из украинских заводов, которые загружены госзаказом по восстановлению флота и поставляют на вооружение ВМС малые бронированные артиллерийские катера, является ЗАО Завод "Кузня на Рыбальском" - бывшая "Ленинская кузница", бенефициарами которого являются президент Петр Порошенко и нардеп от БПП Игорь Кононенко.

В командовании ВМС Вооруженных сил Украины назвали "искаженными" сообщения о катерах производства США и Украины и заявили, что обнародование конфиденциальной информации оборонного характера "играет на руку агрессору".