"Мы готовимся к отпору российской агрессии с морского направления - на Азове. Порох надо держать готовым", - заявил глава государства.
Порошенко отметил высокий уровень боеспособности в украинских Военно-Морских сил, "морской пехоты, которая входит в их состав, бронетанковых подразделений, подразделений бронированной техники, артиллерии, бомбардировщиков, истребителей, ударных вертолетов".
По его словам, в Мариуполе на комплексных тактических учениях сил обороны морского побережья экипажи кораблей и катеров ВМС, пограничников, Нацгвардии, Воздушных сил, артиллерии и инженеров "жестко встретили и уничтожили условный десант противника… и отработали на твердые 12 баллов".
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