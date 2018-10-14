"Мы готовимся к отпору российской агрессии с морского направления - на Азове. Порох надо держать готовым", - заявил глава государства.

Порошенко отметил высокий уровень боеспособности в украинских Военно-Морских сил, "морской пехоты, которая входит в их состав, бронетанковых подразделений, подразделений бронированной техники, артиллерии, бомбардировщиков, истребителей, ударных вертолетов".

По его словам, в Мариуполе на комплексных тактических учениях сил обороны морского побережья экипажи кораблей и катеров ВМС, пограничников, Нацгвардии, Воздушных сил, артиллерии и инженеров "жестко встретили и уничтожили условный десант противника… и отработали на твердые 12 баллов".