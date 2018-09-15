Целью России является оккупировать Азовское море так же, как она оккупированый Крым. Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью The Washington Post, сообщает в субботу пресс-служба президента.
Petro Porošenka
© Reuters/Scanpix

"Цель России - оккупировать Азовское море так же, как был оккупирован Крым. Это жесткое нарушение международного права, и мы не можем это принять. Мы укрепляем наших военных там и возбуждаем дело против России в международной постоянной палате третейского суда", - отметил Порошенко.

Он подчеркнул, что Украина имеет абсолютно четкий правовой статус в Азовском море.

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"Россия не имеет права атаковать или останавливать наши суда, перевозящие товары и пассажиров из двух важных портов Украины, Мариуполя и Бердянска. Если Россия не остановится, у нас есть только один инструмент - санкции", - отметил Порошенко.

По его словам, санкции нужны, чтобы остановить потенциальную опасность российской оккупации Азова.

"Санкции останавливают рост ВВП России, они останавливают повышение уровня жизни в России и девальвируют российскую валюту. Российское руководство платит слишком высокую цену за санкции, которые могут удерживать Россию за столом переговоров и прекратить агрессию", - сказал президент.

В свою очередь спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США обеспокоены данной ситуацией и расценивают присутствие российских военных в Азовском море как агрессивные и провокационные шаги.

"Мы не принимаем эти претензии России на шельфы и мы считаем, что присутствие российских военных там - это очень агрессивные провокационные шаги", - заявил Волкер 15 сентября на брифинге в кулуарах конференции YES-2018, пишет Интерфакс-Украина.

В последнее время Россия задерживает иностранные суда, идущие в украинские порты на Азовском море, фактически блокируя этот канал торговли. Украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов" в Керченском проливе.

28 августа президент Петр Порошенко поручил провести заседание Совета нацбезопасности и обороны для поиска ответа на противоправные действия России в Азовском море.

Посольство России в США называет действия украинских властей в Азовском море "пиратством" и призывает Соединенные Штаты прекратить вступаться за украинские суда.

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Украина в своей реакции на провокации России в Азовском море должна использовать комплексный подход - и юридические действия в международных судах, и решения по безопасности, и сотрудничество с международными партнерами.

Украинская правда
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