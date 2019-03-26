"Россия вынуждена будет принять решение о миротворцах ООН. Миротворцы, которые выдавят оккупационные войска России с оккупированной территории, которые разоружат незаконные вооруженные формирования, которые обеспечат вывод тяжелой техники и артиллерии с оккупированной территории, которые обеспечат установление кондиций безопасности для начала политического процесса, которые вернут украинский контроль над неконтролированным участком украинско-российской границы.
Все эти пункты есть в подписанных Путиным Минских договоренностях. И сегодня миротворцы будут гарантами выполнения этих положений , - подчеркнул Порошенко.
По его словам, в Украине есть план по деоккупации не только Донбасса, но и Крыма.
"У нас есть план, у нас есть график, мы имеем силы, мы имеем международную поддержку. И это абсолютно реалистичный план.
По оценкам Bloomberg, РФ потеряла больше 150 млрд долларов в результате санкций и оккупации Крыма, потеряла 10% ВВП. И это становится для России как "чемодан без ручки", и в России не будет другого выхода, как сесть за стол переговоров и выполнять те международные соглашения, которые были подписаны, в том числе, с участием РФ", - заявил президент.
Россия пытается блокировать даже обсуждение возможности внедрения миротворческой миссии ООН в Донбассе. Украина настаивает на миротворцах на всей захваченной территории, в том числе – у границы с Россией.
Киев против того, чтобы россияне входили в миротворческую миссию ООН, если ее направят на восток Украины. Россия перехватила инициативу Украины о миротворцах на Донбассе и предложила свой вариант, который предполагает наличие миссии только на линии разведения сторон для охраны миссии ОБСЕ.
Предполагается, что для того, чтобы остановить войну на Донбассе, нужен контингент в 20 тысяч военнослужащих из стран, не являющихся членами НАТО, и 4 тысяч полицейских.
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