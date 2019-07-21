Об этом он сказал после голосования на избирательном участке в Киеве.

"Я проголосовал за ЕС, я проголосовал за НАТО, я проголосовал за европейскую и евроатлантическую Украину", - заявил он.

На вопрос о том, с кем "ЕС" будет объединяться в Верховной Раде, Порошенко ответил: "Все, кто будут стоять на европейской и евроатлантической позиции, могут стать союзниками "Европейской солидарности". Все, кто будут не только пятой колонной Путина, которым мы будем давать отпор, а кто, прикрываясь сине-желтым флагом, будут исповедовать принципы пятой колонны, точно не с нами. Единственный, кто их может остановить – фантастическая наша команда".

Порошенко пришел на участок с семьей и перекрестился перед тем, как бросить бюллетень в урну для голосования.