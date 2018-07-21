Это сделано в рамках соглашения двух стран, которое было ратифицировано Верховной Радой 12 июля, а нидерландским парламентом - в июне. В нем речь идет о сотрудничестве между компетентными органами обоих государств, также был определен порядок и особенности выполнения отдельных процессуальных действий для "эффективного уголовного преследования и осуждения лиц, причастных к катастрофе самолета, в рамках судебной системы Нидерландов".

В пресс-службе Порошенко добавили, что это сотрудничество будет касаться особенностей передачи Украиной уголовного производства в Нидерланды, выполнение запроса нидерландских компетентных органов об обеспечении участия лица в качестве обвиняемого в судебном производстве на территории Нидерландов в режиме видеоконференции, выполнение запроса о допросе свидетеля или эксперта в режиме видеоконференции.

Пассажирский Boeing 777 рейса MH17 компании "Малайзийские авиалинии", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области на востоке Украины. В результате погибли 298 человек. Из них большинство (196 человек) - граждане Нидерландов, 44 - граждане Малайзии, 27 - Австралии.

На Западе ответственность за катастрофу возложили на Россию. В конце мая 2018 года международная экспертная группа JIT опубликовала промежуточный доклад, где говорилось, что зенитная ракетная установка "Бук", из которой запустили ракету, сбившую Boeing, была завезена из России и принадлежала 53-й зенитной ракетной бригаде под Курском. Москва категорически отвергла обвинения, подчеркнув, что расследование еще не закончено.

В начале июня правительство Нидерландов допустило, что и сама Украина может быть привлечена к ответственности за крушение малайзийского Boeing, так как не перекрыла для полетов небо над Донбассом, когда там шли активные боевые действия. Но при этом в МИД Нидерландов подчеркнули, что пока "убедительных доказательств" вины Украины в катастрофе MH17 нет.