"Вы видели вчера новости и видео из Кремля. Побежали к Путину. Они экономику обсуждают! Они обсуждают повесить снова Украину на российскую газовую иглу. Они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских и парламентских выборов. И они сейчас уже утверждают, что они все объединятся. Против кого они объединятся? Против Украины, против каждого из нас", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, не сумев "прорвать фронт" на Востоке Украины, президент РФ Владимир Путин "не стесняется подорвать наше единство изнутри".

"Что они поехали туда вымаливать, какие экономические интересы? Что они со слезами на глазах, протянув руку, поползли на коленях и просили у Путина? Эти поползли, а другие здесь с экранов телевидения информируют, что они здесь станут на колени и будут плакать. Хочу напомнить всем - Москва слезам не верит", - сказал президент.

22 марта премьер России Дмитрий Медведев провёл в Москве встречу с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком.

После этого Бойко и Медведчук заявили, что будут продолжать вести переговоры с руководством РФ.