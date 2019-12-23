Подобные контракты с "Газпромом" являются политическими, а не коммерческими, подчеркнул он в интервью телеканалу "Украина".

Президент России Владимир Путин "продает газ пятой колонне со значительной скидкой", а доходы могут использоваться "для подрыва основ украинской государственности", отметил Порошенко. Речь идет о национальной безопасности, считает бывший глава государства.

Экс-президент обвинил нынешние власти Украины в переходе "красных линий". По его словам, "Европейская солидарность" потребует незамедлительно созвать Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в связи с ситуацией.

В соответствии с соглашениями, заключенными с российским концерном, поставки газа украинской стороне должны начаться с 1 января 2020 года, сообщило днем ранее онлайн-издание LIGA.net со ссылкой на неназванного собеседника, знакомого с ситуацией. Издание не уточнило, о каких именно компаниях и объемах газа идет речь.

Ранее глава секретариата европейского Энергетического сообщества (ЭС) Янез Копач заявил, что Украине следовало бы возобновить прямые поставки газа, электроэнергии и угля из России. Такое мнение он высказал 16 декабря, в ходе презентации в Верховной раде отчета о выполнении Украиной обязательств перед ЭС о внедрении европейских стандартов. В то же время, он предупредил о необходимости сбалансированного объема и безопасности этих поставок для внутренних украинских производителей.

Москва и Киев 20 декабря на встрече за закрытыми дверьми в Беларуси подписали протокол договоренностей о дальнейшем транзите газа через Украину. Сделка была заключена сроком на пять лет.