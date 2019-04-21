"Никогда не сдавайся, слышу я и сейчас, когда вижу эти результаты экзит-полов, а они очевидны и дают основания позвонить сейчас моему оппоненту и поздравить его", - сказал Порошенко.

"Уже в следующем месяце я оставлю пост главы государства, так решило большинство украинцев, и я воспринимаю это решение", - добавил он.

Порошенко обратился к своей команде, Украине и призвал "никогда не сдаваться".

"Никогда. Никогда. Никогда. Никогда не сдавайся, если это не противоречит чести и здравому смыслу, именно этими словами Уинстона Черчилля я всегда руководствовался", - обратился Порошенко.

Порошенко в зале встретили долгими аплодисментами.

Между тем, команда Зеленского празднует после объявления результатов экзит-полов, а сам Зеленский заявил, что "все возможно".