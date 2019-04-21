Кандидат в президенты Петр Порошенко сказал, что позвонит своему оппоненту Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить его после объявления результатов национального экзит-пола, по результатам которого Зеленский победил Порошенко. Об этом он заявил 21 апреля после закрытия избирательных участков.
Ukrainoje vyksta prezidento rinkimai
© AFP / Scanpix

"Никогда не сдавайся, слышу я и сейчас, когда вижу эти результаты экзит-полов, а они очевидны и дают основания позвонить сейчас моему оппоненту и поздравить его", - сказал Порошенко.

"Уже в следующем месяце я оставлю пост главы государства, так решило большинство украинцев, и я воспринимаю это решение", - добавил он.

Порошенко обратился к своей команде, Украине и призвал "никогда не сдаваться".

Статьи по теме:
Зеленский после экзит-пола: Обещаю, что никогда не подведу вас всех  (7)
Национальный экзит-пол Украины: Зеленский показывает ошеломительный результат  (180)

"Никогда. Никогда. Никогда. Никогда не сдавайся, если это не противоречит чести и здравому смыслу, именно этими словами Уинстона Черчилля я всегда руководствовался", - обратился Порошенко.

Порошенко в зале встретили долгими аплодисментами.

Между тем, команда Зеленского празднует после объявления результатов экзит-полов, а сам Зеленский заявил, что "все возможно".

Украинская правда
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Украина выбирала президента во втором туре Зеленский во втором туре победил во всех регионах - экзит-полы (662)

В Украине в 8:00 21 апреля открылись избирательные...

Дебаты Порошенко и Зеленского: "не кот, а мешок" и "волк в овечьей шкуре" (156)

Сегодня на НСК "Олимпийский" в Киеве состоялись...

В мире

Порошенко признал поражение и поздравит Зеленского (10)

Кандидат в президенты Петр Порошенко сказал, что...

Зеленский после экзит-пола: Обещаю, что никогда не подведу вас всех (7)

Кандидат в президенты Владимир Зеленский пообещал, что...

Urbi et Orbi: папа римский Франциск призвал усилить борьбу за мир (4)

В пасхальной мессе понтифик предостерег от безразличия...

Национальный экзит-пол Украины: Зеленский показывает ошеломительный результат (180)

Во втором туре президентских выборов 2019 года победил...

Ученые создали генетическую библиотеку маркеров рака Теперь можно понять причину развития опухоли (4)

Ионизирующее и ультрафиолетовое излучение, табачный...

TOP новостей

Главы Литвы поздравили жителей страны с Пасхой (58)

Руководители Литвы поздравляют жителей страны с...

Национальный экзит-пол Украины: Зеленский показывает ошеломительный результат За Зеленского проголосовали 73%, за Порошенко – 25,5%  (180)

Во втором туре президентских выборов 2019 года победил...

Украина выбирала президента во втором туре Зеленский во втором туре победил во всех регионах - экзит-полы (662)

В Украине в 8:00 21 апреля открылись избирательные...

Urbi et Orbi: папа римский Франциск призвал усилить борьбу за мир (4)

В пасхальной мессе понтифик предостерег от безразличия...

Погода: в первый день Пасхи природу освежит дождь (2)

После затянувшегося засушливого периода в первый день...