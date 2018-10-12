"Мы не должны поддаваться на провокации в районе проведения операции Объединенных сил, однако разрешаю и приказываю применять все доступные вам силы и средства в качестве ответного огня для сохранения жизни наших людей", - сказал Порошенко.

Он призвал военнослужащих быть готовыми к обороне и эффективному контрнаступлению и отметил, что побеждать нужно не за счет численности, а за счет профессионализма.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что у Украины должна быть возможность силового возвращения оккупированных территорий Донбасса, потому что армия должна быть готова к любым сценариям.