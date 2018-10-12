Президент Петр Порошенко приказал военным на Донбассе отвечать на огонь врага всеми "доступными им силами и средствами". Такое заявление он сделал в Хмельницкой области во время встречи с командирами бригад Вооруженных сил, Нацгвардии и Госпогранслужбы.
Petro Porošenka
© Sputnik / Scanpix

"Мы не должны поддаваться на провокации в районе проведения операции Объединенных сил, однако разрешаю и приказываю применять все доступные вам силы и средства в качестве ответного огня для сохранения жизни наших людей", - сказал Порошенко.

Он призвал военнослужащих быть готовыми к обороне и эффективному контрнаступлению и отметил, что побеждать нужно не за счет численности, а за счет профессионализма.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что у Украины должна быть возможность силового возвращения оккупированных территорий Донбасса, потому что армия должна быть готова к любым сценариям.

Украинская правда
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Леонид Кучма решил уйти из контактной группы по Донбассу, описав происходящее за "закрытыми дверьми" (2)

Второй президент Украины Леонид Кучма и один из...

Порошенко: Украина является де-факто восточным флангом НАТО (14)

Президент Украины Петр Порошенко во время посещения...

Порошенко объявил о разрыве договора о дружбе с РФ (42)

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ,...

Порошенко: Россия хочет оккупировать Азовское море, помешать могут санкции (17)

Целью России является оккупировать Азовское море так...

В мире

Пресса Британии: авария "Союза" должна ускорить ракетную программу США (1)

Британские газеты рассказывают об аварии корабля "Союз"...

Синод РПЦ в Минске готовит "жесткий ответ" на действия Константинополя (4)

В Русской православной церкви пообещали жёсткий ответ...

По решению Синода Украинская церковь получит томос (7)

Вселенский Патриархат приступил к предоставлению...

Порошенко приказал военным на Донбассе отвечать на огонь из всех имеющихся средств (10)

Президент Петр Порошенко приказал военным на Донбассе...

В штате Вашингтон отменена смертная казнь

Смертная казнь применяется произвольно и под влиянием...

TOP новостей

МИД Литвы отреагировал на действия Кремля: стоит ли послу России задуматься о чемоданах? (434)

После острой реакции Москвы на похороны литовского...

Вильнюсские либералы создают избирательный комитет, на пост мэра выдвигают Шимашюса (7)

11 октября Вильнюсские либералы провели заседание и...

Погода: в выходные будет по-летнему тепло

В пятницу будет спокойная погода. Без осадков. Утром и...

В Клайпеде планируют оборудовать музей старинных судов под открытым небом (3)

В сердце Клайпеды уже в следующем году планируют начать...

Проясняются проблемы пенсионной реформы: у тех, кто не будет интересоваться, снизятся зарплаты (37)

10 октября Соцмин в парламенте должен был объяснять...