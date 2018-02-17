Президент Украины Петр Порошенко предложил запретить российский флаг в связи с тем, что РФ "подстрекает всемирную гибридную войну". Порошенко заявил об этом, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Его выступление цитирует пресс-служба.
President Petro Poroshenko
© Ludo Segers

Президент Украины напомнил о допинговом скандале, из-за которого российский флаг не развевается на зимних Олимпийских играх. По его словам, в сегодняшней политике Москвы "нет места честной игре", поэтому флаг надо запретить везде. "Я бы сказал даже больше: российский флаг не должен развеваться нигде, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы", — заявил украинский лидер.

При этом он указал, что "не Украина является целью России". По его словам, цель другая: "(Она) заключается в удовлетворении амбиций Кремля и мести за "величайшую катастрофу ХХ века", как (президент РФ Владимир) Путин охарактеризовал распад Советского Союза".

Помимо запрета флага, Порошенко призвал Европу не признавать российские президентские выборы в Крыму, который Украина считает оккупированной территорией, и не возобновлять полномочия РФ в ПАСЕ.

NEWSru.com
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