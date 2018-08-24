"Пусть сегодня нас услышат и в Константинополе, и в Москве, и в Ватикане: у нас есть твердое намерение разрубить последний узел, которым империя отчаянно пытается привязать нас к себе", - цитирует "Интерфакс-Религия" слова Порошенко, сказанные 24 августа на военном параде в Киеве по случаю 27-летия независимости Украины.

"Мы преисполнены решимости покончить с неестественным и неканоническим пребыванием значительной части нашего православного сообщества в зависимости от российской церкви", - подчеркнул президент, сравнив православную церковь с пленом.

"Мы разрываем все узы, которые связывают нас с Российской империей и Советским Союзом. Сделать независимость необратимой, Украину - сильной и великой, без единой перспективы возвращения в зону российского влияния - главное задание нашего поколения", - цитирует Порошенко ТАСС.

"Крещение пришло к нам от Константинопольской церкви-матери, и именно из Киева разошлось широкими пространствами Восточной Европы. Украинское христианство имеет более чем тысячелетнюю историю, собственную богословскую, литургийную и церковную традицию", - отметил Порошенко.

Он также заявил, что вопрос томоса (указа. - Прим. NEWSru.com) о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви выходит далеко за пределы сферы религии. "Он из того же ряда, что и укрепление армии, защита языка, борьба за членство в ЕС и НАТО. Это еще один стратегический ориентир на нашем историческом пути, весомая составляющая нашей независимости", - указал президент.

В Московском патриархате расценили заявление Порошенко как попытку удержаться у власти

В Московском патриархате увидели в словах президента Украины попытку удержать власть, отмечает "Интерфакс-Религия".

"Единая митрополия, а затем самостоятельная, автокефальная Церковь всея Руси объединяет все народы, ведущие свое родословие от Днепровской крещальной купели святого Владимира, уже 1030 лет. За это время много сменялось мирских правителей, то враждовавших, то объединявшихся друг с другом, вынашивавших порой самые разные политические проекты; возникали и рушились империи, по-разному пролегали границы, неровными были отношения с соседями... А Церковь единая стояла, стоит и стоять будет. Она - на века", - заявил агентству замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.

"И странно ей слышать, как в поистине отчаянной попытке удержать ускользающую власть самонадеянный политик, которого не поддерживает и десятая часть народа, пытается придумать для нее, для Церкви, свое новое устройство, свои новые неслыханные "каноны", указать ей, что для нее естественно, а что - нет", - отметил собеседник "Интерфакса".

Отметим, в конце апреля президент Украины Петр Порошенко анонсировал официальное начало процедуры Константинопольским патриархатом предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

Между тем УПЦ Московского патриархата (УПЦ МП), часть Русской православной церкви, раскритиковала эту инициативу украинских властей. В РПЦ к подобной инициативе Киева также отнеслись с явным неприятием и заявили, что это будет церковным расколом.