В тексте программы указано, что членство в ЕС и НАТО обеспечит украинцам высокие стандарты жизни, равные права для всех, доступ к мировому рынку, а также безопасность и защиту государства.
Согласно планам Порошенко, за 5 лет Украине предстоит стать лидером аграрного сектора в Европе, одним из пяти лидеров IТ-сектора и одной из десяти наиболее посещаемых стран Европы под лозунгом «Модная страна, которую открывает мир».
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