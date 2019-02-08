В тексте программы указано, что членство в ЕС и НАТО обеспечит украинцам высокие стандарты жизни, равные права для всех, доступ к мировому рынку, а также безопасность и защиту государства.

Согласно планам Порошенко, за 5 лет Украине предстоит стать лидером аграрного сектора в Европе, одним из пяти лидеров IТ-сектора и одной из десяти наиболее посещаемых стран Европы под лозунгом «Модная страна, которую открывает мир».