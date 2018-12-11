По его словам, непродление договора с Россией следует рассматривать не как эпизод, а как часть стратегии Украины на окончательный разрыв "с колониальным прошлым" и переориентацию на Европу.
Он добавил, что другие составляющие этой стратегии: это безвиз, соглашение об ассоциации с ЕС, томос о создании автокефальной независимой украинской церкви, выход из СНГ и пр.
Порошенко также отметил, что от Министерства иностранных дел Украины требует завершения работы по инвентаризации договорно-правовой базы с Россией.
"Будем и впредь делать выводы о полезности тех или иных соглашений", - сказал президент.
Он также отметил, что требует от Кабмина срочных и действенных шагов с целью создания межведомственного координационного органа для формирования консолидированной претензии Украины к России за причиненные длительной вооруженной агрессией убытки.
"Я рассчитываю, что особый статус и специальные функции позволят такому органу достаточно эффективно выполнять возложенные на него задачи по защите национальных интересов Украины", - сказал Порошенко.
Президент отметил, что этот договор не был расторгнут ранее потому, чтобы использовать его положение в качестве базы для многочисленных исков Украины в международные суды и других международных инстанций в России - как нарушителя этого договора и норм международного права.
Он подчеркнул, что в начале 2019 года всплывает очередной десятилетний срок, когда Украина должна официально определиться, продолжать его или прекратить.
По его словам, "выбор очевиден - прекратить".
Порошенко также добавил, что Украина использовала все возможности этого документа в своих национальных интересах.
Как сообщалось, 6 декабря Верховная Рада приняла закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией с 1 апреля 2019 года.
За соответствующее решение проголосовали 277 народных депутатов.
3 декабря президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона о прекращении действия договора.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в силу он 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на последующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.
Формально действовать он должен до 1 апреля 2019 года.
Как сообщалось, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых, по подтвержденной россиянами информации, получили ранения.
С 26 ноября до 26 декабря в 10 областях Украины было введено военное положение.
В Армении по подозрению в убийстве задержали российского военного (1)
В армянском городе Гюмри задержан военнослужащий...
Daily Mail: протесты во Франции продолжатся, несмотря на обещания Макрона (4)
Несмотря на уступки президента Франции Эммануэля...
Меркель высказалась за освобождение Россией украинских моряков (9)
Канцлер ФРГ и президент России обсудили по телефону...
СБУ: РФ использует Московский патриархат УПЦ в войне против Украины (7)
Служба безопасности Украины презентовала серию...
Bild нашел секретное удостоверение сотрудника "Штази" Путина (4)
"Бывший офицер КГБ и сегодняшний шеф Кремля Владимир...
TOP новостей
Сейм Литвы утвердил бюджет 2019 года (1)
Сейм Литвы во вторник утвердил бюджет 2019 года. За него...
Премьер-министр Литвы обратился в спецслужбы в связи с возможным влиянием на консерваторов (56)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис не...
Жители Литвы должны поспешить с подачей заявок на "детские" деньги
Заявку на получение "детских" денег родители могут...
Источники: Лукишкскую тюрьму переведут в другое место в конце 2019 года (3)
Несмотря на то, что общество считало, что Лукишкский...
Бастующим литовским учителям оказывают и финансовую помощь (17)
В Литве учителя бастуют уже пятую неделю. Им оказывают...