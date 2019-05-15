Церемония подписания документа состоялась в помещении Администрации президента Украины. В мероприятии приняли участие также председатель Верховной Рады Андрей Парубий, советник президента Ростислав Павленко.

«Сегодня 15 мая, в этот день я, Петр Порошенко, как президент Украины, имею высокую честь и уникальную возможность подписать закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», - заявил глава государства перед подписанием.

По словам Порошенко, подписанием закона о функционировании украинского языка как государственного совершается как один из главных актов для сохранения украинской государственности.

Напомним, 14 мая председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Подписание состоялось после отклонения депутатами всех четырех проектов постановлений, которыми предлагалось отменить решение парламента о принятии данного закона. Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» 25 апреля.

Документ поддержали 278 народных депутатов. Законом предусмотрено, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком как языком своего гражданства. При этом государство организует курсы украинского языка для взрослых и обеспечивает возможность свободно овладеть государственным языком гражданам Украины, которые не имели такой возможности.

Согласно закону, в Украине будет создана Национальная комиссия по стандартам государственного языка. Законом определены лица, которые обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей.

Среди них, в частности, руководство государства, депутаты, судьи, прокуроры, служащие Нацбанка, лица офицерского состава, которые проходят военную службу по контракту, педагоги, медики государственных и коммунальных учреждений здравоохранения. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и совершение религиозных обрядов.