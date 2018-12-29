"Закон направлен на предупреждение совершения контрабандных операций и нелегальных судозаходов в закрытые порты временно оккупированных территорий Украины", - отметили в пресс-службе президента.

Также целью закона является гармонизация морского законодательства Украины с законодательством других причерноморских государств и других государств-участников Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Согласно закону, прилегающей зоной Украины является зона открытого моря, прилегающая к территориальному морю Украины и внешняя граница которого находится на расстоянии не более 24 морских миль, отсчитанных от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря Украины.

"В своей прилегающей зоне Украины осуществляет контроль, необходимый в целях предотвращения нарушений таможенного, фискального (налогового), иммиграционного (миграционного), санитарного законодательства Украины в пределах территории Украины, включая ее внутренние воды, или территориальное море", - говорится в документе.

Контроль осуществляется с целью привлечения к ответственности за нарушение законодательства Украины, совершенного в пределах территории Украины, включая ее внутренние воды, или территориальное море.

С целью предотвращения нарушений законодательства Украины, или привлечения к ответственности за его нарушение, уполномоченный орган, который обеспечивает неприкосновенность госграницы и охране суверенных прав Украины в ее прилегающей и исключительной (морской) экономической зонах может останавливать судна; осматривать их, задерживать или арестовывать судна и/или членов их экипажа, исключая военные корабли и другие государственные судна, используемые в некоммерческих целях.

"Если судно нарушило законодательство Украины и пытается скрыться, уполномоченный орган вправе преследовать такое судно по горячим следам с целью его задержания и привлечения к ответственности в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Право на преследование прекращается как только преследуемое судно войдет в территориальное море государства, под флагом которой ходит судно или любого третьего государства", - отмечается в законе.