Президент Петр Порошенко подписал закон "О прилегающей зоне Украины", которым расширяется контроль Украины в Черном море. Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования, сообщает пресс-служба главы государства.
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"Закон направлен на предупреждение совершения контрабандных операций и нелегальных судозаходов в закрытые порты временно оккупированных территорий Украины", - отметили в пресс-службе президента.

Также целью закона является гармонизация морского законодательства Украины с законодательством других причерноморских государств и других государств-участников Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

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Согласно закону, прилегающей зоной Украины является зона открытого моря, прилегающая к территориальному морю Украины и внешняя граница которого находится на расстоянии не более 24 морских миль, отсчитанных от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря Украины.

"В своей прилегающей зоне Украины осуществляет контроль, необходимый в целях предотвращения нарушений таможенного, фискального (налогового), иммиграционного (миграционного), санитарного законодательства Украины в пределах территории Украины, включая ее внутренние воды, или территориальное море", - говорится в документе.

Контроль осуществляется с целью привлечения к ответственности за нарушение законодательства Украины, совершенного в пределах территории Украины, включая ее внутренние воды, или территориальное море.

С целью предотвращения нарушений законодательства Украины, или привлечения к ответственности за его нарушение, уполномоченный орган, который обеспечивает неприкосновенность госграницы и охране суверенных прав Украины в ее прилегающей и исключительной (морской) экономической зонах может останавливать судна; осматривать их, задерживать или арестовывать судна и/или членов их экипажа, исключая военные корабли и другие государственные судна, используемые в некоммерческих целях.

"Если судно нарушило законодательство Украины и пытается скрыться, уполномоченный орган вправе преследовать такое судно по горячим следам с целью его задержания и привлечения к ответственности в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Право на преследование прекращается как только преследуемое судно войдет в территориальное море государства, под флагом которой ходит судно или любого третьего государства", - отмечается в законе.

Украинская правда
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