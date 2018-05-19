"Сегодня я подписал соответствующий указ об отзыве всех представителей Украины со всех уставных органов стран СНГ. Нам больше нечего там делать, мы двигаемся дальше в Европу", - сказал он в субботу, 19 мая, во время поездки в Винницу.

Ранее Порошенко пояснял, что страна прекратит участие в координационных органах Содружества, однако это "не означает выход из СНГ, так как Украина в него никогда не входила".

12 апреля Порошенко предложил правительству подготовить документ об официальном прекращении участия Украины в СНГ, поручив кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ. 23 апреля председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщил, что страна пока не представила официальное уведомление о намерении выйти из органов Содружества, напоминает "Интерфакс".

Украина была одной из трех стран - подписантов Соглашения о создании СНГ 8 декабря 1991 года вместе с Россией и Белоруссией. Однако в январе 1993 года в Минске на саммите СНГ, где был принят Устав Содружества, Украина его не подписала.

В 2014 году, после госпереворота в Киеве, новое руководство страны заявило, что начинает процесс выхода из СНГ. В октябре того же года в Верховную раду был внесен соответствующий законопроект, но до последнего времени он так и не был рассмотрен. В октябре 2017 года Сергей Лебедев по итогам заседания Совета глав государств СНГ отмечал, что Украина де-юре остается в СНГ, хотя и не платит взносы.