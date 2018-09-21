По словам юристов Порошенко, утверждения из статьи нанесли серьезный урон репутации украинского президента, который занимается в своей стране борьбой с коррупцией.

Ставшая поводом для иска статья вышла на сайте BBC News 23 мая 2018 года и до сих пор доступна. В ней говорится, что адвокат Трампа Майкл Коэн получил от 400 до 600 тысяч долларов от представителей Порошенко, который хотел провести с американским президентом сколько-нибудь продолжительную встречу — вместо нескольких минут, запланированных Белым домом. При этом Коэн, по словам источников "Би-би-си", не мог выполнить услугу, за которую взял деньги.

Адвокат Майкл Коэн считался одним из наиболее приближенных к Дональду Трампу людей. В августе 2018 года он заключил сделку со следствием и признался в ряде преступлений, в том числе нарушении правил финансирования политических кампаний.