По словам юристов Порошенко, утверждения из статьи нанесли серьезный урон репутации украинского президента, который занимается в своей стране борьбой с коррупцией.
Ставшая поводом для иска статья вышла на сайте BBC News 23 мая 2018 года и до сих пор доступна. В ней говорится, что адвокат Трампа Майкл Коэн получил от 400 до 600 тысяч долларов от представителей Порошенко, который хотел провести с американским президентом сколько-нибудь продолжительную встречу — вместо нескольких минут, запланированных Белым домом. При этом Коэн, по словам источников "Би-би-си", не мог выполнить услугу, за которую взял деньги.
Адвокат Майкл Коэн считался одним из наиболее приближенных к Дональду Трампу людей. В августе 2018 года он заключил сделку со следствием и признался в ряде преступлений, в том числе нарушении правил финансирования политических кампаний.
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