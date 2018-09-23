"Я не просто беспокоюсь, я полностью уверен, что вмешательство России будет масштабным. С помощью пропаганды и дезинформации. Сегодня они это делают каждый день", — подчеркнул глава украинского государства.
"Война в Донбассе стоит человеческих жизней. Однако эта другая (информационная. — Ред.) война по меньшей мере столь же опасна, поскольку она нацелена на то, чтобы расколоть мою страну", — убежден Порошенко. Он высказал мнение, что аналогичные действия предпринимаются и в отношении Германии, которая "в эти непростые годы оказывала надежную поддержку" Киеву.
"В Донбассе — кровавая война"
Говоря о ситуации в Донбассе, президент Украины подчеркнул, что речь идет "ни в коем случае не о замороженном конфликте, как охотно утверждается, а о кровавой войне", в ходе которой ежедневно гибнут украинские солдаты. С начала года число жертв среди украинских военных достигло 170, напомнил он.
В беседе с журналистами немецкого издания Петр Порошенко подтвердил приверженность Киева вступлению в ЕС и НАТО. По его словам, сейчас присоединение к Евросоюзу поддерживают 70 процентов граждан Украины, а к Североатлантическому союзу — 54 процента респондентов.
В среду, 19 сентября, вступил в силу указ Петра Порошенко о выходе Киева из Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ. Позднее, выступая с ежегодным посланием к Верховной раде, президент Украины высказался в поддержку законопроекта о регистрации агентов влияния России как "государства-агрессора".
МИД Ирана вызвал послов трех европейских стран после теракта
В результате теракта на военном параде в Ахвазе погибли...
Еще один кантон Швейцарии запретит носить паранджу
Санкт-Галлен стал вторым по счету швейцарским кантоном,...
"Это будет отличным поводом для России для вторжения в Украину": эксперт об автокефалии украинской церкви (3)
К чему может привести предоставление автокефалии и...
В Азербайджане извергся второй по величине в мире грязевой вулкан
Извержение грязевого вулкана произошло в воскресенье в...
TOP новостей
Папа Франциск в Каунасе призвал ксендзов быть ближе к людям (13)
Папа Римский Франциск в воскресенье в Кафедральном...
Ватиканский эксперт: понтифик в Литве продолжил политику Иоанна Павла II (7)
Посетивший Вильнюс папа римский Франциск продолжил...
На месте бывшего Вильнюсского гетто из камней выложена звезда Давида (27)
В день 75-ой годовщины ликвидации Вильнюсского гетто в...
В Клайпеде водителей новыми знаками предупреждают о неожиданной опасности
В рамках мероприятий, посвящённых Европейской неделе...
Погода: в воскресенье на большей части территории Литвы ожидаются осадки (1)
В Западной Литве и Шяуляйской области утром в...