Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение СНБО о прекращении договора о дружбе между Украиной и Россией. Об этом сообщается в понедельник на сайте главы государства.
Порошенко и Путин
© ИноСМИ

В частности, прекращается действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, подписанного 31 мая 1997.

Согласно указу президента, теперь Министерство иностранных дел Украины должно заявить России о желании Украины прекратить действие этого договора и внести на рассмотрение Порошенко проект закона о прекращении действия соглашения.

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Также МИД должен проинформировать Организацию Объединенных Наций, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, другие международные организации о желании Украины прекратить действие договора о дружбе с РФ и основаниях прекращения.

По словам представителя президента в Верхней Раде Ирины Луценко, до 30 сентября Россия будет проинформирована об этом нотой МИДа, а Порошенко внесет в Верховную Раду соответствующий законопроект.

Как известно, договор о дружбе между Украиной и РФ был подписан 31 мая 1997 сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против). Он вступил в силу 1 апреля 1999 года.

Действие договора автоматически продлевается на последующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода.

Согласно договору, между Украиной и Российской Федерацией закреплялся принцип стратегического партнерства, признание нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности другой стороны.

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