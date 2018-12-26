По словам президента Украины, решение о завершении военного положения "базируется на анализе всех составляющих текущей ситуации с безопасностью в государстве".
© Sipa / Scanpix

Действие военного положения в Украине прекращено. Об этом в среду, 26 декабря, заявил украинский президент Петр Порошенко. "Это мое принципиальное решение. Оно базируется на анализе всех составляющих текущей ситуации с безопасностью в государстве", - заявил Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве.

Военное положение было введено 26 ноября в связи с инцидентом в Керченском проливе в 10 областях Украины и внутренних водах Азово-Керченской акватории. В связи с этим был усилен контроль на границе, а также ограничен въезд в страну для граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Пока что не сообщалось, будут ли эти ограничения сняты.

Захват украинских судов в Черном море

Российские пограничники 25 ноября задержали с применением оружия в Керченском проливе три корабля ВМС Украины, направлявшихся в Азовское море. Три украинских моряка были ранены. Украинские корабли были отконвоированы в порт Керчи в аннексированном Россией Крыму. Все 24 украинских моряка, находившиеся на борту, арестованы в России по обвинению в "незаконном пересечении государственной границы РФ".

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Выборы президента в Афганистане будут отложены

Вероятно, выборы президента Афганистана состоятся в...

Власти Китая решили отменить уголовное наказание для проституток и их клиентов (2)

В КНР власти планируют отменить закон о применении...

Порошенко объявил о прекращении действия военного положения в Украине (64)

По словам президента Украины, решение о завершении...

Трамп намекнул девочке, что Санты не существует. Она не поверила (5)

Семилетняя девочка, которой президент США Дональд...

Гватемала требует расследовать смерть второго ребенка-мигранта в США

8-летний мальчик скончался в больнице штата Нью-Мексико,...

TOP новостей

Дежурные медики в Вильнюсе: в этом году Рождество – такое же, как обычно (2)

Вильнюсские медики утверждают, что в праздничные дни в...

Прогноз: каждый день ожидаются осадки (3)

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни ожидаются...

Призывают декларировать подарки и заплатить налоги (106)

В праздничный период Литовская ассоциация бухгалтеров...

Порошенко объявил о прекращении действия военного положения в Украине (64)

По словам президента Украины, решение о завершении...

Итоги года в России: растет социальное раздражение и недовольство властью, люди готовы к протестам (109)

В уходящем 2018 году можно зафиксировать сочетание двух...