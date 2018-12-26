Действие военного положения в Украине прекращено. Об этом в среду, 26 декабря, заявил украинский президент Петр Порошенко. "Это мое принципиальное решение. Оно базируется на анализе всех составляющих текущей ситуации с безопасностью в государстве", - заявил Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве.

Военное положение было введено 26 ноября в связи с инцидентом в Керченском проливе в 10 областях Украины и внутренних водах Азово-Керченской акватории. В связи с этим был усилен контроль на границе, а также ограничен въезд в страну для граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Пока что не сообщалось, будут ли эти ограничения сняты.

Захват украинских судов в Черном море

Российские пограничники 25 ноября задержали с применением оружия в Керченском проливе три корабля ВМС Украины, направлявшихся в Азовское море. Три украинских моряка были ранены. Украинские корабли были отконвоированы в порт Керчи в аннексированном Россией Крыму. Все 24 украинских моряка, находившиеся на борту, арестованы в России по обвинению в "незаконном пересечении государственной границы РФ".