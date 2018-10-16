По словам украинского президента, такая реакция духовной и светской власти России на решение Константинопольского патриархата по Украине означает, что Киев находится на "правильном пути".

"Подобно тому, как Россия противопоставила себя всему мировому сообществу своей агрессивной имперской политикой, теперь на путь самоизоляции и конфликта с мировым православием становится русская церковь", — написал Порошенко.

Также стало известно, что президент Украины ближайшее время зарегистрирует законопроект о передаче в постоянное пользование Константинопольского патриархата Андреевской церкви в Киеве. Об этом во время согласительного совета Верховной Рады заявила представитель Порошенко в парламенте Ирина Луценко, передает телеканал NewsOne. Она объяснила, что Порошенко поддерживает скорейшее получение страной автокефалии и в знак солидарности совершает этот символический жест "единения с Матерью-Церковью".

Андреевская церковь построена в 1754 году по инициативе российской императрицы Елизаветы Петровны. Храм в стиле барокко сооружен по проекту архитектора Бартоломео Растрелли. Она расположена на Андреевской горе в Киеве, где, по преданию, апостол Андрей Первозванный впервые воздвиг крест. В данный момент Андреевская церковь находится в ведении раскольничьей Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), напоминает Lenta.ru.

Петр Порошенко также призывает сограждан помолиться за автотокефалию. Он предложил "всех неравнодушных" выйти 14 октября на Софийскую площадь Киева "с благодарственной молитвой за автокефалию для нашей Церкви". Об этом глава государства написал в своем Facebook. Президент Украины пояснил, что с такой инициативой к нему обратились общественные лидеры, в том числе Юрий Щербак, Дмитрий Павлычко и Михаил Слабошпицкий.

Точная дата издания томоса (церковного указа) об автокефалии православной церкви на Украине пока названа не была. По словам Порошенко, томос будет получен после объединительного собора украинских православных церквей — с участием УАПЦ, УПЦ КП и Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

В начале сентября Константинопольский патриарх Варфоломей направил в страну своих экзархов (посланников) для изучения ситуации и подготовки к предоставлению стране автокефалии (церковной независимости). На соборе Константинопольского патриархата 11 октября было принято решение о снятии анафемы с лидеров украинских раскольников, восстановлении прямого управления Константинополя и отмене прав Русской православной церкви на Киевскую митрополию. В ответ РПЦ объявила о прекращении отношений с Константинопольским патриархом.

На Украине есть две раскольничьи православные церкви, Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и УАПЦ. Единственная каноническая православная церковь, признанная мировым православием, является Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), самоуправляемая в структуре РПЦ.