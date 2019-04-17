Президент и кандидат на эту должность Петр Порошенко утверждает, что в мае или июне 2019 года должен состояться саммит нормандского формата, который решит вопрос вывода российских войск из Украины. Об этом он сказал во вторник в эфире телеканала "112 Украина".
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"Уже в мае или в начале июня будут подписаны документы нормандского формата, где будет предусмотрен вывод российских войск с украинской территории, вывод тяжелой техники и артиллерии, разоружения незаконных вооруженных формирований и принятие решения о введении голубых касок ООН", – сказал президент.

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Он отметил, что встреча, на которую пригласят президента России Владимира Путина, может произойти в День высадки союзников в Нормандии (6 июня – УП).

"И у нас есть четкая программа, что мы сделаем, чтобы наконец на многострадальную землю Украины пришел мир", – утверждает Порошенко.

Он добавил, что ранее такое соглашение не заключили, потому что "Путин очень ждал, что в Украине будет избран другой президент".

Кроме того, по его словам, 18 апреля будет объявлено пасхальное прекращении огня.

Ранее Порошенко заявлял, что после его переизбрания президентом в первую же неделю должен пройти саммит нормандского формата, где к России будут поставлены требования относительно деоккупации Крыма и Донбасса. Также он обещал, что вернет оккупированные территории. Президент говорил, что ожидает прогресса в этом вопросе сразу после выборов.

Утром 12 апреля Петр Порошенко встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они заявили, что на встрече согласовали вопрос "Пасхального" прекращение огня на Донбассе с 18 апреля.

Украина настаивает на миротворцах ООН на всей захваченной территории, в том числе – на границе с Россией. Также Киев против того, чтобы россияне входили в миротворческую миссию ООН, если ее направят на восток Украины. Россия предлагала свой вариант, который предусматривает наличие миссии только на линии разведения сторон для охраны миссии ОБСЕ.

Украинская правда
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