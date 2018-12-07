"Никто не знает, на кого Россия нападет завтра. Может быть, российские солдаты захотят защитить "Северный поток-2" и атакуют страны Балтии. Или же Россия захочет ударить по очередным выборам, как они пытались это делать во время референдума в Нидерландах, или во время референдума по Brexit", - отметил он.
Он также назвал захват украинских кораблей опасным прецедентом для региональной безопасности в Европе.
Напомним, ранее Порошенко призвал мировое сообщество усилить санкции против России из-за событий в Керченском проливе.
Отметим, на этой неделе стало известно, что в Украине сформировали санкционный список в связи с захватом кораблей.
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