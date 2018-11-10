Президент Украины Петр Порошенко не принял прошение генерального прокурора страны Юрия Луценко об отставке. Глава государства "вернул заявление генпрокурора, учитывая, что Юрий Луценко получил вотум доверия в парламенте", сообщили информагентству "Интерфакс - Украина" в пресс-службе администрации украинского президента в пятницу, 9 ноября.

6 ноября Луценко заявил на заседании Верховной рады Украины, что напишет заявление об отставке и передаст его Порошенко. Генеральный прокурор сказал, что более не желает терпеть вмешательства в работу правоохранительных органов на фоне скандала, вызванного ходом расследования убийства гражданской активистки Екатерины Гандзюк.

После этого в Раде прошло рейтинговое голосование по отставке Юрия Луценко. За его уход высказались лишь 38 депутатов, еще 116 парламентариев проголосовали против возможной отставки генпрокурора. 173 депутата не участвовали в голосовании.

На следующий день пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что Луценко передал заявление о своей отставке Порошенко.

Нападение на советницу мэра Херсона

В адрес правоохранительных органов Украины неоднократно звучали обвинения в затягивании расследования нападений на общественных активистов. Значительный резонанс вызвала смерть советницы мэра Херсона и общественного деятеля Екатерины Гандзюк, которая обвиняла в коррупции представителей местной власти и правоохранительных органов. В конце июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил ее серной кислотой. Гандзюк получила химические ожоги более 30 процентов тела, перенесла множество операций, однако 4 ноября скончалась.