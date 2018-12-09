Президент Украины Петр Порошенко издал указ о выплатах украинцам, задержанным правоохранительными органами России по политическим мотивам.

"Государственная стипендия имени Левка Лукьяненко" будет выплачиваться гражданам Украины, которые были в связи со своей политической или общественной деятельностью "незаконно задержаны оккупационной администрацией Российской Федерацией, установившей контроль... над территориями Донецкой и Луганской областей, а также над Автономной республикой Крым", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте президента 7 декабря.

Три прожиточных минимума ежемесячно

Планируется выплачивать до 100 "стипендий" в год, при этом сумма ежемесячной выплаты будет равна размеру трех прожиточных минимумов для трудоспособных граждан. Выплаты будут производиться в течение еще одного года после освобождения получателя из-под стражи.

В пересчете на доллары США "стипендия" в первую половину 2018 года составит около около 183 долларов в месяц.

Левко Лукьяненко - украинский политик, советский диссидент и соавтор Акта провозглашения независимости Украины 1991 года. Он скончался 7 июля 2018 года в Киеве на 90-м году жизни.