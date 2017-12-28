"Будет прилагаться больше усилий, чтобы вытянуть наших граждан из российских тюрем, из Крыма оккупированного — и ради этого мы сегодня не отдали ни одного россиянина", — сказал президент Украины в интервью украинским СМИ.
По его словам, более 15 граждан России, которые пребывают в тюрьмах в Украине, должны быть использованы для того, чтобы возвратить Романа Сущенко, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Николая Карпюка и многих других украинцев, находящихся в заключении в России.
В Донецкой области 27 декабря состоялся обмен пленными, захваченными сторонами вооруженного конфликта на востоке Украины. Сепаратисты "ДНР" и "ЛНР" передали 73 украинца, а Киев, в свою очередь, 233 человека "путем помилования и освобождения их из-под стражи".
Первоначально были согласованы цифры: 306 человек передает Украина и 74 человека — "ЛДНР".
По словам омбудсмена Валерии Лутковской, украинский список сократился на несколько десятков имен потому, что эти люди были внезапно освобождены и не нуждались в обмене, или же отказались от обмена.
43 человека были освобождены из-под стражи и не приехали на обмен, еще 10-15 человек отказались возвращаться в регион Донбасса, который не контролируют украинские власти, сообщила она.
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