Порошенко вышел из администрации вместе с женой Мариной к людям, которые скандировали "спасибо".
"Дорогие украинцы, и я вас благодарю. Все, кто пришел сейчас на улицу Банковую. Украинцы по-разному провожали президентов: в 2004 году во время нашей Помаранчевой революции, в 2014 году во время Революции Достоинства, но такого, как сейчас Украина еще не видела. Это стало возможным благодаря вам", - начал президент.
Он сказал, что накануне в Мыстецьком арсенале обратился к украинцам со словами британского премьера Уинстона Черчилля, лейтмотив которых был никогда не сдавайся.
"А еще Черчилль сказал, что победа - это дорога от поражения к поражению. Это нам не подходит. Мы будем двигаться от победы через поражение к новой победе", - подчеркнул Порошенко.
"Мы объединяемся для того, чтобы обеспечить наши общие победы уже в ближайшем будущем. Совместно мы идем побеждать на парламентских выборах. Совместно мы вернемся на улицу Банковую после следующих президентских выборов", - заявил Порошенко.
21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины. Согласно данным экзит-пола, за Зеленского отдали голоса 73% опрошенных украинцев, за Петра Порошенко – 25.5%.
Президент Петр Порошенко заявил, что он и его команда готовы помогать в переходный период новому президенту Владимиру Зеленскому. Позже Порошенко поздравил своего оппонента шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах.
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