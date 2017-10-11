Он также исключил возможность проведения референдума по Крыму до его возвращения в состав Украины. "Крым должен вернуться под суверенитет Украины, а затем мы готовы на любые переговоры и запускать любые демократические процессы согласно нормам украинской действующей конституции", - указал он.

Донбассу необходимо пристальное внимание

Одновременно Порошенко обвинил Россию в неисполнении минских соглашений. "Москва продолжает игнорировать свои обязательства в рамках минских договоренностей", - отметил он. По словам украинского президента, "войска РФ до сих пор находятся на территории Украины".

"Оружие также поставляется созданным Россией незаконным формированиям. Каждый день поступают все более тревожные известия о грубом нарушении прав человека на оккупированных территориях", - подчеркнул Порошенко.

Он также указал на рост числа пленных в Донбассе и призвал ПАСЕ "продолжать уделять особое внимание вопросу соблюдения прав человека в оккупированных Крыму и Донбассе" и удвоить усилия, направленные на защиту прав человека и свобод".

Гарантировать права языковых меньшинств

Говоря о новом законе об образовании, вызвавшем резкую критику в ряде стран, в частности в Венгрии, украинский президент заверил в соблюдении прав национальных меньшинств в стране. "Мы будем должным образом гарантировать языковые права в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами и стандартами, в том числе и право учиться на родном языке, при этом изучая и государственный язык - украинский", - отметил он.

При этом Порошенко указал на решение направить новый закон на экспертизу в "Венецианскую комиссию" (Европейскую комиссию за демократию через право. - Ред.). "Убежден, что ее заключения позволят снять все контроверсионные трактовки этого закона", - добавил он.

Накануне на сессии ПАСЕ выступил президент Чехии Милош Земан, призвавший отменить санкции в отношении России, поскольку, по его мнению, они не действуют и бьют не по России, а по ЕС. Он признал, что Крым был аннексирован, но заявил, что это "завершенное дело", а попытки вернуть полуостров могут привести к новой войне в Европе. При этом президент Чехии фактически посоветовал Киеву договариваться с Москвой о финансовой или нефтегазовой компенсации за Крым.

В конце сентября президент Украины Петр Порошенко подписал новую редакцию закона "Об образовании", принятую Верховной радой 5 сентября. В статье 7 закона говорится о том, что с 2018 года обучение в стране будет проводиться на украинском языке. Языковая статья вызвала волну недовольства в соседних с Украиной европейских государствах, обеспокоенных будущим своих этнокультурных групп. На украинских территориях в Закарпатье проживают венгры, словаки, румыны и поляки. У них имеются школы, где обучение ведется на коренных языках.