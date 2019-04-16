"Сегодня утром было заключено трехстороннее соглашение, подписанное НСК "Олимпийский", представители избирательных штабов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Это - трехсторонний договор об аренде стадиона на вечер 19 апреля", - сообщил он.
Также, по его словам, вечером 16 апреля штабы кандидатов должны продолжить переговоры о времени и формате дебатов 19 апреля.
"Наши представители собираются обсуждать регламент этих дебатов. Пока у нас разные видения: одна сторона настроена на шоу, мы - на проведение полноценной дискуссии", - сказал Медведев.
В команде действующего президента заверили, что Порошенко согласен да дебаты на стадионе, в том числе 19 апреля, но, по словам Медведева, это должна быть "содержательная несколькочасовая дискуссия, а не феерическое шоу".
"За основу для проведения дебатов должен быть взят тот формат проведения дискуссии, который прописан в законе. Это - дебаты на базе общественного телевидения", - добавил он.
В то же время, Медведев добавил, что Порошенко будет придерживаться законодательства в части организации дебатов.
Он отметил, что ответственность за безопасность на стадионе возлагается на Нацгвардию и Нацполицию, ведь на "Олимпийский" придут десятки тысяч человек.
19 апреля между кандидатами запланированы дебаты, а второй тур выборов состоится 21 апреля.
Между штабами кандидатов идет спор о месте проведения дебатов.
В частности, Зеленский зовет Порошенко провести дебаты на стадионе 19 апреля в 19:00, а Порошенко хочет в тот же вечер провести официальные дебаты в студии "Общественного телевидения" ("Суспільного") в 20:00, как говорится в постановлении ЦИК. Порошенко также предлагал Зеленскому провести дебаты 19 апреля на стадионе с 16:00 до 18:00.
11 апреля состоялся первый публичный разговор Петра Порошенко и Владимира Зеленского – в телефонном режиме и из студии канала "1+1". Порошенко призвал к серьезному обсуждению программ, а Зеленский по-прежнему звал его на стадион на 19 апреля. 14 апреля Петр Порошенко приехал в НСК "Олимпийский", чтобы дебатировать с Владимиром Зеленским, но тот так и не явился.
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