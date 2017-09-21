Уточняется, что Пенс и Порошенко выступили на заседании, затем зал покинул президент Украины. Пенс вышел спустя несколько минут.
Ранее Сергей Лавров также не присутствовал на выступлении президента Украины Петра Порошенко в рамках заседания Совбеза ООН. В ходе своего выступления Порошенко заявил, что ситуация в Донбассе не улучшается, а Украина нуждается в помощи миротворцев ООН. Президент Украины добавил, что участие страны в миротворческой деятельности всемирной организации не прекратилось "даже в разгар вооруженного нападения на страну со стороны Российской Федерации".
Как сообщалось, 5 сентября Россия внесла резолюцию о миротворцах в Совбез ООН. В предложении говорится о размещении миссии на линии разграничения между ополченцами самопровозглашенных ДНР и ЛНР и ВС Украины. По мнению Порошенко, ввод миротворческой миссии в Донбасс не должен согласовываться с ополчением самопровозглашенных республик. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что "голубые каски" ООН "нигде и никогда не размещаются без согласования сторон".
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