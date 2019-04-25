Незаконная выдача паспортов Российской Федерации жителям оккупированной части Донбасса – это попытка оправдать и легитимизировать военное присутствие России там. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, комментируя соответствующий указ президента РФ Владимира Путина. В команде Зеленского заявили, что выдачей паспортов РФ в ОРДЛО Россия признала свою ответственность как государства-оккупанта, пишет "Украинская правда".
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"Это вмешательство России во внутренние дела независимого государства, грубое нарушение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, полное попрание своих обязательств в рамках Минских договоренностей", – заявил П.Порошенко.

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"Таким образом Кремль сознательно и цинично нарушает международное гуманитарное право, запрещающее оккупационным властям менять гражданство жителей оккупированных территорий", – заявил Порошенко.

"Российская Федерация вновь пересекла красные линии и откровенно и нагло торпедирует мирный процесс на Донбассе", – подчеркнул он.

Порошенко напомнил: "Проведение фейковых выборов 2014 и 2018 годов, введение рублевой зоны, экспроприация украинских предприятий, официальное признание документов, выданных незаконными органами, – это далеко не полный перечень тех деструктивных шагов, которые сделали российская сторона в течение последних лет".

"Не случайным является и категорический отказ России поддержать инициативу Украины и ОБСЕ о введении пасхального перемирия, начиная с 26 апреля", – добавил он.

"Цель России очевидна – обнулить Минские договоренности, где четко прописаны ее обязательства: прекратить обстрелы, вывести свои войска и вооружение, освободить украинских заложников, вернуть Украине контроль над ее государственной границей", – заявил украинский президент

По его словам, "вместе с минскими обязательствами Москва рассчитывает избавиться от санкций".

"И незаконная выдача паспортов по так называемому Южноосетинским и Приднестровским сценариям – это попытка оправдать и легитимизировать военное присутствие России на оккупированной части украинского Донбасса", – заявил Порошенко.

"Я призываю международных партнеров не допустить наихудший сценарий, жестко осудить деструктивные и преступные действия российских властей, а также усилить режим международных санкций", – обратился президент Украины.

"Я поручил Министерству иностранных дел немедленно инициировать обсуждение этого вопроса в рамках Совета безопасности Организации Объединенных Наций, а также в других международных форматах, в частности в ОБСЕ и Евросоюзе", – сообщил он.

В штабе Зеленского заявили, что выдачей паспортов РФ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины Россия признала свою ответственность как государства-оккупанта. Об этом говорится в сообщении команды Зеленского в Facebook.

"Указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины, которые находятся на временно неподконтрольных нашей стране территориях, Российская Федерация признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта", - отметили у Зеленского.

В его команде отметили, что эти действия "являются еще одним наглядным подтверждением для мирового сообщества настоящей роли России, как государства-агрессора, которое ведет против Украины войну".

В сообщении добавляют, что этот указ "не приближает нас к решению основной задачи - прекращение огня".

В то же время у Зеленского уверяют, что Украина будет делать "все от нее зависящее, чтобы защитить, оказать надлежащую помощь и обеспечить права своих граждан, которые вынуждены находиться на оккупированных территориях.

В его команде добавили, что рассчитывают на поддержку международного сообщества и усиление дипломатического и санкционного давления на РФ.

Также у Зеленского добавили, что одним из его приоритетов будет "решения неотложных жизненных проблем переселенцев и расширение возможностей для поддержки связей с гражданами Украины на оккупированных территориях, комплекс мер для прекращения войны и деоккупации наших территорий".

21 апреля украинцы избрали себе нового президента, а 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов украинского востока.

Согласно указу, рассмотрение заявлений о принятии в гражданство РФ жителей оккупированного Донбасса осуществляется в срок до 3 месяцев со дня подачи заявления и необходимого перечня документов.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал это "паспортным" этапом оккупации Донбасса и призвал жителей оккупированных территорий не вступать в гражданство РФ.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что, упрощая порядок получения российского гражданства для жителей Донбасса, Путин "создает правовые условия для официального применения вооруженных сил РФ против Украины", так как в России разрешено использовать Вооруженные силы для защиты ее граждан за пределами российской территории.

Летом 2017 года в России отменили ограничение на время пребывания для жителей контролируемых боевиками территории Украины. По утверждению Министерства внутренних дел РФ, в 2018 году в России предоставили гражданство 83 081 гражданину Украины, тогда как в 2017 году - 85 119 украинцам.

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