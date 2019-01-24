"Во время встречи с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем подробно обсудили перспективы развертывания полноценной многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе", - говорится в сообщении.

Также Порошенко и Гутерриш затронули вопросы соблюдения прав человека в Крыму и демилитаризации полуострова.

"Особое внимание уделили последствиям агрессии РФ против Украины в районе Черного и Азовского морей и подчеркнули необходимость немедленного освобождения украинских моряков и восстановления свободы судоходства в Керченском проливе", - подытожили в пресс-службе.