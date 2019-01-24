Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече в Давосе обсудили освобождение украинских моряков, захваченных Россией, размещение миротворцев на Донбассе и свободное судоходство в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба президента в Facebook.
Petro Porošenka
© Sputnik / Scanpix

"Во время встречи с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем подробно обсудили перспективы развертывания полноценной многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе", - говорится в сообщении.

Также Порошенко и Гутерриш затронули вопросы соблюдения прав человека в Крыму и демилитаризации полуострова.

"Особое внимание уделили последствиям агрессии РФ против Украины в районе Черного и Азовского морей и подчеркнули необходимость немедленного освобождения украинских моряков и восстановления свободы судоходства в Керченском проливе", - подытожили в пресс-службе.

Украинская правда
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Освобождение моряков и миссия в Керченском проливе: проект доклада ПАСЕ по Азову (13)

Немецкий депутат Андреас Ник, назначенный докладчиком...

Солист группы "Океан Эльзы" о выборах президента Украины: Я в деле (7)

Солист группы "Океан Эльзы" певец Святослав Вакарчук...

Советник главы МВД Украины: Россия готовит в Беларуси пятую колонну (52)

Литву посетил советник министра внутренних дел...

Генсек Совета Европы заявил о кризисе в ПАСЕ из-за конфликта с Россией (8)

Генсек Совета Европы в речи на сессии ПАСЕ в...

Глава МИД Украины: никаких дипотношений с РФ, россияне должны предупреждать о визите (21)

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что у Киева...

Украинские моряки отказались давать показания в московском суде (42)

Задержанные россиянами в районе Керченского пролива...

В мире

В сеть попали фото новейшего российского 20-тонного беспилотника (1)

В интернете появились фотографии новейшего...

Горящие в Черном море танкеры сносит к Крымскому мосту (2)

Дрейфовавшие в Черном море горящие суда "Маэстро" и...

ПАСЕ в резолюции по Азову не упомянула о "военнопленных", но сослалась на конвенцию о них (5)

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла...

Мадуро не уходит в отставку, Россия обвинила США в "нарушении норм международного права" (4)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пока отказывается...

Северная Корея начала готовиться ко второму саммиту Трампа и Ким Чен Ына

Северная Корея начала подготовку ко второму саммиту...

TOP новостей

Суд: таблички на двух языках в столице Литвы не нарушают законы (26)

Суд после продолжавшегося несколько лет...

Гражданская активистка из России: в Литве я нахожусь потому, что меня здесь не посадят в тюрьму (292)

Одним из трендов последних лет в России стали массовые...

Мэр литовского Биржай не впускает в город шведов: не мы с вами воевали и вас убивали (24)

Мэр Биржай Вальдемарас Валкюнас, узнав, что посольство...

Министр финансов Литвы о Revolut: нужно опираться не на слухи, а на факты (2)

При принятии решений по действующему в Литве...

Жителей Литвы ждет новый порядок сортировки пищевых отходов (13)

С 2019 года мэрии крупных городов Литвы , в которых живет...