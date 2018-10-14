"У нас не было, нет и не будет "государственной церкви". И в освященную томосом православную церковь никто никого не будет "приглашать" силой. Это вопрос свободного выбора каждого верующего. ... Я гарантирую, что не будет никакого давления, будет сохранено право своего пути к Богу каждого украинца, что власть будет уважать выбор тех, кто решит остаться в той церковной структуре, которая сохраняет единство с РПЦ. Это их выбор, и его надо уважать", - отметил глава государства.

Порошенко при этом добавил, что также гарантирует, что государство защитит права тех священников и прихожан церкви Московского патриархата, которые "добровольно решат выйти из-под Москвы, чтобы вместе с другими православными творить единую православную поместную церковь".

"Общее развитие независимой церкви не может быть основанием для раздора и противостояния, насилия. Как только увидите людей, которые призывают "взять" Киево-Печерскую лавру, храм или монастырь - знайте, это московская агентура! Не позволим Кремлю разжечь религиозную войну внутри государства" , - заявил президент.

Глава государства добавил, что участие в Соборе, после которого избранный предстоятель Украинской поместной церкви получит томос, примет также группа епископов церкви Московского патриархата, "которые между кремлевской звездой и крестом выбрали крест, а между Украиной и РФ - выбрали Украину".

"Вселенский Патриархат окончательно провозгласил незаконной московскую аннексию киевской митрополии, осуществленной еще в конце 17 века. Ясно и недвусмысленно ним заявлено, что Русская Православная Церковь не имеет канонических прав на православную церковь в Украине, и наша УПЦ не имеет подчинения РПЦ, а Украина не была, не является и не будет канонической территорией российской церкви", - заявил Порошенко.

Также президент добавил, что вопрос Томоса и автокефалии для украинской православной церкви "выходит далеко за границы церковной жизни".

"Это вопрос нашей независимости, вопрос нашей нацбезопасности, вопрос нашей государственности. Это вопрос всей мировой геополитики. И если это не так, то почему тогда решение Вселенского патриарха позавчера обсуждалось на Совете безопасности Российской Федерации под председательством Путина?", - добавил Порошенко.

Он отметил, что реакция Москвы на решение Синода и действия Киева "свидетельствует, что мы - на правильном пути".

По словам главы государства, автокефалия является частью "государственнической проевропейской и проукраинской стратегии, которую мы последовательно воплощаем в жизнь в течение последних 4,5 лет".

"И, подчеркиваю, будем воплощать и в дальнейшем. ... Автокефалия - из того же ряда, что и наше стремление к вступлению в ЕС и НАТО. Это основа нашего собственного пути развития, развития Украины и развития украинской нации", - подытожил президент.