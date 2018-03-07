Иск Клиффорд направила в Верховный суд Лос-Анджелеса. Истец представила оригиналы документа и приложения к нему, датированные 28 октября 2016 года.

В основном соглашении имеются подписи юрисконсульта Трампа Майкла Коэна и Клиффорд, которая фигурирует под вымышленным именем Пегги Петерсон, а также пробел под другим вымышленным именем Дэвида Деннисона. В приложении к иску говорится, что речь идет о нынешнем президенте США, чья подпись отсутствует в обоих документах.

По словам Клиффорд, она получила от Коэна 130 тысяч долларов в обмен на обязательство не раскрывать конфиденциальные данные о Трампе и его любовницах, не передавать никому SMS-переписку и фотографии миллиардера. Как отмечает ТАСС, исключение было сделано для узкой группы лиц, которым женщина до этого успела рассказать о связи с Трампом.

Истец обвиняет юрисконсульта в том, что он в феврале 2018 года пытался в судебном порядке принудить порноактрису соблюдать соглашение и не давать интервью СМИ о связи с главой американской администрации.

Первой о выплате денег сообщила в конце января газета Wall Street Journal, по данным которой Коэн заключил соглашение с Клиффорд за месяц до выборов в США 2016 года, по которому женщина должна была утаить факт связи с Трампом в 2006 году. К тому моменту бизнесмен уже был женат на Меланье Трамп.