Популистское политическое движение "Акция недовольных граждан" (АНО), возглавляемое предпринимателем и миллиардером Андреем Бабишем, с большим отрывом победило на выборах в парламент Чехии, набрав 29,64 процента голосов избирателей. Об этом вечером в субботу, 21 октября, сообщила Чешская статистическая служба (CSU) по окончании подсчета бюллетеней на всех избирательных участках.

На выборах четырехлетней давности АНО (в переводе с чешского эта аббревиатура означает "Да") популисты оказались второй политической силой в стране - после Чешской социал-демократической партии (ЧСДП). На этот раз у председателя АНО, бывшего министра финансов страны Андрея Бабиша, которого в СМИ называют "чешским Дональдом Трампом", есть все шансы занять кресло премьера. Евроскептик Бабиш выступает против приема Прагой беженцев.

В последнее время имя лидера АНО фигурировало в нескольких скандалах. В июне он был вынужден уйти с поста министра финансов из-за подозрений в уклонении от уплаты налогов. В октябре ему предъявили обвинения в мошенничестве по делу, связанному с получением субсидий ЕС на сумму в 2 млн евро. Кроме того, его обвиняют в том, что в прошлом он сотрудничал с чехословацкими спецслужбами.

Праворадикалов поддержали свыше 10 процентов избирателей

Оппозиционная консервативная Гражданская демократическая партия - на втором месте с 11,32 процента голосов. Далее с небольшим отрывом расположились выступающая за поддержку гражданских свобод Чешская пиратская партия (10,79 процента) и праворадикальная партия "Свобода и прямая демократия" (СПД) чешско-японского предпринимателя и националиста Томио Окамуры (10,64 процента). СПД - наиболее радикально по сравнению с другими политическими силами выступает против приема беженцев, распространение ислама и интеграции с ЕС.

Нынешние партнеры популистов по правящей коалиции, социал-демократы из ЧСДП, серьезно ухудшили свои показатели по сравнению с 2013 годом (7,27 против 20,5 процента голосов).

Сложности с формированием правительства

Ранее крупнейшие партии Чехии утверждали, что не станут входить в правительство, если его возглавит человек, которому предъявлены обвинения в совершении уголовного преступления. Президент Чехии Милош Земан в свою очередь заявлял, что, в случае победы АНО на выборах, он предоставит Бабишу возможность сформировать правительство, даже если к тому времени предприниматель все еще будет находиться под следствием.

Явка на выборах составила 60,8 процента.