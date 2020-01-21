Поправки палаты лордов задержат "закон о Брекзите"

Верхняя палата британского парламента в понедельник, 20 января, проголосовала за поправки в "законопроект о Брекзите", уже одобренный палатой общин. Таким образом законопроект снова вернется в нижнюю палату, а не автоматически обретет статус закона, как было бы в случае его одобрения палатой лордов.
В то же время, отмечает агентство Reuters, у палаты лордов нет полномочий отменить законопроект, она может лишь вернуть его в нижнюю палату с поправками, которые могут быть отвергнуты палатой общин. Все это способно привести лишь к некоторой задержке принятия закона.
Поправки, предложенные палатой лордов, касались положения иностранцев с гражданством Евросоюза после "Брекзита". Палата лордов предложила выдавать им документ, физически подтверждающий их право находиться на территории Великобритании после "Брекзита". В то же время рассмотренный законопроект предусматривает только "цифровое подтверждение" их статуса без физического носителя, что, по мнению части политиков, может привести к их дискриминации.
"Законопроект о Брекзите" был одобрен палатой общин 9 января. Это стало возможным после того, как на внеочередных выборах консерваторы во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном завоевали абсолютное большинство мест в парламенте и в результате смогли преодолеть блокаду "Брекзита". Великобритания должна официально покинуть Евросоюз 31 января.
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