Госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу WCSC в понедельник, 11 ноября, рассказал о позиции Белого дома по вопросу поставок оружия Украине. Администрация президента Дональда Трампа предоставила Киеву вооружения для того, чтобы украинцы имели возможность "сражаться против русских" и противостоять президенту РФ Владимиру Путину, заявил глава американского внешнеполитического ведомства.
"Я участвовал в американской политике в отношении Украины, мы были совершенно ясны. Мы хотели убедиться, что удалось сократить коррупцию, которая существовала в Украине в течение крайне долгого времени,… и нынешний президент хотел убедиться, что Владимир Путин не сможет причинить страдания народу Украины. Для этого мы предоставили системы оборонительного оружия украинцам", - указал далее Помпео.
В Кремле отказались от комментариев
Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев заявление главы Госдепартамента. "Это - в МИД", - заявил он в ответ на запрос ТАСС.
Помпео комментировал ситуацию вокруг готовящегося импичмента Трампа. Процедура импичмента была запущена в Палате представителей США в связи с состоявшимся в июлетелефонным разговором главы Белого дома и президента Украины Владимира Зеленского. Демократы в Палате представителей США обвиняют Трампа в злоупотреблении служебным положением и попытками склонить Киев к действиям в интересах нынешнего главы Белого дома. Трамп неоднократно отвергал обвинения и заявлял об "охоте на ведьм". Зеленский также отрицает, что Трамп оказывал на него давление.
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