Госсекретарь США Майкл Помпео встретился в субботу, 1 февраля, в Минске с президентом Республики Беларуси Александром Лукашенко. Помпео на встрече заявил, что Вашингтон готов поддерживать независимость Беларуси. По его словам, нужно было уже давно организовать визит госсекретаря США в Беларусь."Мы должны помнить об истории: США были одной из первых стран, которые признали независимость Беларуси в 1991 году", - цитирует слова Помпео агентство "БелТА". В то же время госсекретарь отметил, что у Беларуси "длительная история с Россией, но мы не говорим о выборе между нами и ними".

США готовы обеспечить Беларусь нефтью "на 100 процентов"

Говоря о поддержке суверенной Беларуси, Майкл Помпео на брифинге по итогам встречи заявил также о готовности Соединенных Штатов обеспечить республику "необходимой нефтью на 100 процентов по конкурентным ценам". Мы самые крупные производители энергоресурсов в мире. И все, что вам нужно, - обратиться к нам", - передает его слова "БелТА".

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон в ближайшее время назначит своего посла в Беларуси. До сих пор действует ряд американских санкций в отношении белорусских предприятий, которые были введены в 2007 - 2008 годах. После этого стороны на взаимной основе отозвали послов и снизили уровень диппредставительств до временного поверенного. Госсекретарь США также выразил на встрече с Лукашенко обеспокоенность Вашингтона ситуацией с правами человека в Беларуси.

Визит Помпео в Минск является частью турне 29 января - 4 февраля, в ходе которого госсекретарь уже посетил Великобританию и Украину. После визита в Беларусь Помпео направится в Казахстан и Узбекистан.