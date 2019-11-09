Госсекретарь США Майк Помпео, выступая в Берлине, назвал режимы, для которых 30-я годовщина падения Берлинской стены "является не поводом для празднования, но тревожным предупреждением".
Mike`as Pompeo
© AP / Scanpix

Госсекретарь США Майк Помпео, выступая в пятницу, 8 ноября, в Берлине с речью, посвященной 30-летию падения Берлинской стены, жестко высказался в адрес России и Китая. Оглядываясь на события 9 ноября 1989 года, глава американского внешнеполитического ведомства указал на "режимы, для которых эта годовщина является не поводом для празднования, но тревожным предупреждением".

При этом Помпео конкретно высказался в адрес Москвы и Пекина. "Россия, руководимая бывшим офицером КГБ, дислоцировавшимся в Дрездене, нападает на своих соседей и убивает своих политических противников", - цитирует главу Госдепартамента агентство Reuters. В свою очередь, Коммунистическая партия Китая, по мнению Помпео, "формирует новую версию авторитаризма", используя для подавления собственного народа тактику и методы, которые восточные немцы сегодня вспоминают с ужасом.

"Северный поток - 2" и Huawei под огнем критики

Госсекретарь считает важным, чтобы Германия, которая должна выступить против авторитарных государств совместно с США, не зависела от поставок российских энергоносителей. Помпео напомнил, что США против строительства второй очереди газопровода "Северный поток - 2". "Мы не хотим, чтобы энергоснабжение Европы зависело от Владимира Путина", - заявил глава Госдепартамента.

Помпео также предостерег Германию от использования оборудования китайского телекоммуникационного концерна Huawei при создании мобильных сетей 5g. "Ваш собственный начальник разведки заявил, что не может полностью доверять Huawei", - сказал Помпео. Исполнявший до перехода в Госдепартамент обязанности главы ЦРУ Помпео напомнил, что США подозревают китайский концерн в промышленном шпионаже.

НАТО должна меняться

В свете недавней атаки президента Франции Эмманюэля Макрона на НАТО глава американского внешнеполитического ведомства однозначно высказался в поддержку альянса. При этом, Майк Помпео отметил, что международная обстановка в последние годы сильно изменилась и НАТО тоже должна меняться. Без серьезного вклада стран-партнеров организации грозят "неэффективность и избыточность". Госсекретарь США в очередной раз напомнил об обязательствах стран НАТО довести расходы на военные нужды до двух процентов ВВП.

Deutsche Welle

В мире

ФОТО: Финские пляжи засыпало ледяными яйцами

Жители прибрежных районов Финляндии стали свидетелями...

Лицо со шрамом. Корреспондент RusDelfi узнавал, какой след оставило падение Берлинской стены в сердцах немцев

Корреспондент RusDelfi съездил в Берлин и поговорил с...

Президент США ответил на предложение посетить парад Победы на Красной площади (2)

Президент США заявил, что он рассматривает поступившее...

Со дня падения Берлинской стены прошло 30 лет (6)

9 ноября 1989 года пала Берлинская стена.

Президент Боливии заявил о попытке госпереворота (4)

Минимум в трех городах Боливии полиция перешла на...

TOP новостей

Глава сети Norfa: после этого интервью ко мне, возможно, придут с проверкой (32)

Предприниматель Дайнюс Дундулис , который является...

Олег Сенцов: Путин - мой враг, единственный и самый главный (306)

"Он начал войну на Донбассе, убил 13 000 человек, моих...

Литва просит помощи у депутатов Европарламента в защите судей и прокуроров от России (30)

Министр юстиции Литвы, генеральный прокурор и...

Бомбоубежище в Вильнюсе оборудовали и нацисты (1)

На этой неделе стало известно, что на горе Таурас, под...

Страны Балтии назвали падение Берлинской стены "крахом империи зла"

По случаю 30-летия падения Берлинской стены главы МИД...